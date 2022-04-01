Arya Sahne’de Oğuz Aksaç Konseri

HABER. YAŞAR ŞENYÜZ

Program öncesi kısa bir açıklama yapan Oğuz Aksaç “Malum uzun bir pandemi dönemi yaşadık, ardından başlayan savaş ve gelen mübarek Ramazan ayı. Bu dar zamanı doğru değerlendirmeye çalışıyorum. Arya Türkü Sahne gerçekten muhteşem bir atmosferi ve ortamı olan mekan. Burada sahne almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her ay stüdyoya girip yeni bir şeyler yaparken kitap çalışmamız devam ediyor.” dedi. Arya Türkü Sahne işletmecisi Cavit Kılıç’da “Adımıza yakışır bir açılış yaptığımıza inanıyorum. Bu gece sahnemizde Türk Halk Müziğinin büyük isimlerinden Oğuz Aksaç vardı. Amacımız misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve bunun için tüm ekibimiz büyük bir titizlikle çalışacaktır” diyerek duygularını dile getirdi.