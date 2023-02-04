Art Tattoo Music Fest bu yıl ilki gerçekleşecek!

HABER: SEDAT SARIKAYA

İlki 18 Şubat 2023 olmak üzere her yıl bir kere büyük bir kutlama hedefleyen Yalçın Yalçın ve ekibinin bu sene ilkini gerçekleştireceği MusInk Fest’te Baby Brown, Efe Pekşahin gibi büyük isimlerin yer alacağını söylemek isteriz. Brown ve Pekşahin sayesinde müziğin gece boyu susmayacağı partide dövme sanatçılarının birbirinden farklı tarzlarını ortaya koyacağı bir alan oluşturulacaktır. Farklı sanat dallarının kombiniyle nelerin ortaya çıktığını göstermek isteyen bu kolektif ekibin ilk partisine siz değerli okurlarımız davetlisiniz.