ARNAVUT YILDIZ TÜRKÇE SÖYLEDİ

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Arnavutluk'un ünlü starı TİKA, Türkiye'de kariyer edinmeye karar verip, "Yalla" adlı ilk şarkısını piyasaya sürdü. Türkçe bilmediği halde Türkçe şarkı seslendirme cesaretinde bulunan TİKA, Dark'n Dark Müzik şirketiyle anlaştı. Sözlerini Asabi'nin yazdığı, müziğini Vüqar Sübhan'ın yaptığı "Yalla"nın düzenlemesini Granit Gashi & Dardy üstlendi. Lirim Ahmeti'nin yönettiği video klip, kısa sürede 300 bin izlenme sayısına ulaştı. Ghulo & Naser Qeli, TİKA'nın ilk şarkısının müzik direktörlüğü görevini yürütürken prodüktör koltuğunda ise Cem Başaran Aksan oturuyor.

Dönemin popüler müziği rap kültürüne ayak uyduran TİKA, video klipteki cesur sahneleriyle dikkat çekiyor. Şarkıcının hayranları "Ben Türkçe bildiğim halde bu kadar güzel rap söyleyemezdim." yorumları yaptı. “Yalla”yı tüm dijital müzik platformlarından dinleyebilirsiniz.

TİKA - Yalla (Link)

https://youtu.be/-K2RNdhl_3Y



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İsmail GÖKGEZ

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