Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.182,84
ALTIN
1.001,02
DOLAR
18,19
STERLİN
21,11
EURO
18,18
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Bilgisayar İşletmeni alacak
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Tahsildar...
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Armoni Sahne ‘’Kurbağa Prens’’ ile tüm dijital Platformlarda!

Turkuola Müzik etiketi ile marketlerde yerini almak için  hazırlanan Armoni Sahne ile Müzikli Masallar' albüm serinin ilk masalı çocuklar için  tatil/okul hazırlığı dönemine özel olarak dijital platformlarda.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:53
Armoni Sahne ‘’Kurbağa Prens’’ ile tüm dijital Platformlarda!

 Haber: Aslan Sayım

Solist/oyuncu olarak Kaan Erten, Seza Yeğin,

Ercan Yenigül, Güney Alçin'in yer aldığı sesli masal,ayrıca yılların usta reklam,haber,program spikeri Özgül Beyazıt ve

müzik yapımcısı Neşe Demirkat'ı

da buluşturuyor. Proje asistanını ise Güney Alçın Müzik İle Müzikli Masallar

/Galaband'den Kaan Erten ve Paşacan Kaytan'in, mix ve mastering'ini

Muzikistan Studio Korhan Toptaş'ın

yaptığı Kurbağa Prens'in

kapak tasarımında yer alan konsept.resim ise

önde gelen ressamlardan Merih Yıldız'a ait.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Turkuola MüzikArmoni Sahne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efe Ünver: Rallide ve iş hayatında hedeflerim büyük
Efe Ünver: Rallide ve iş hayatında hedeflerim büyük
Alper Eken farkı: Bihter Çeşme’yi zirvede kapadı
Alper Eken farkı: Bihter Çeşme’yi zirvede kapadı
İKİZLER KORKUTACAK
İKİZLER KORKUTACAK
ERCAN AHİ "LADY ŞANS " ŞARKISINI KLİPLENDİRDİ
ERCAN AHİ "LADY ŞANS " ŞARKISINI KLİPLENDİRDİ
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”
HEM ÇALIP HEM SÖYLEMEK BİR OYUNCU İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”
ÜNLÜ SANATÇILARDAN FİLME DESTEK
ÜNLÜ SANATÇILARDAN FİLME DESTEK
Sedat Biga, Ünlülere yeni imaj kazandırıyoruz
Sedat Biga, Ünlülere yeni imaj kazandırıyoruz
Netflix USA  Chef's Table Yeni Sezon Bölümlerini Bodrum'da Çekecek
Netflix USA  Chef's Table Yeni Sezon Bölümlerini Bodrum'da Çekecek
Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı
Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول