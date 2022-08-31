Armoni Sahne ‘’Kurbağa Prens’’ ile tüm dijital Platformlarda!

Haber: Aslan Sayım
Solist/oyuncu olarak Kaan Erten, Seza Yeğin,
Ercan Yenigül, Güney Alçin'in yer aldığı sesli masal,ayrıca yılların usta reklam,haber,program spikeri Özgül Beyazıt ve
müzik yapımcısı Neşe Demirkat'ı
da buluşturuyor. Proje asistanını ise Güney Alçın Müzik İle Müzikli Masallar
/Galaband'den Kaan Erten ve Paşacan Kaytan'in, mix ve mastering'ini
Muzikistan Studio Korhan Toptaş'ın
yaptığı Kurbağa Prens'in
kapak tasarımında yer alan konsept.resim ise
önde gelen ressamlardan Merih Yıldız'a ait.
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