Armoni Sahne ‘’Kurbağa Prens’’ ile tüm dijital Platformlarda!

Turkuola Müzik etiketi ile marketlerde yerini almak için hazırlanan Armoni Sahne ile Müzikli Masallar' albüm serinin ilk masalı çocuklar için tatil/okul hazırlığı dönemine özel olarak dijital platformlarda.