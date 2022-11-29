ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SEVENLERİNİ SEVİNCE BOĞDU

HABER: AZİZ KARATAŞ

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Ameliyat olacağını söyleyen Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. Çağlayan, alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini vererek sevenlerini sevince boğdu.

"RABBİM GÖZYAŞLARINI SEVİNCE DÖNDÜRDÜ"

Öte yandan Çağlayan'ın yakın arkadaşı Şenay Düdek de yaptığı paylaşımda, "Gözün Aydın…Gözümüz Aydın…Tüm sevenlerinin de gözü aydın…Patolojik sonuç temiz çıkmış. Bir ameliyat olunacak hayırlısıyla. Armağan'ım, Rabbim gözyaşlarını sevince döndürdü. Kalbinden huzur, bedeninden sağlık her daim eksik olmasın…" notunu düştü.