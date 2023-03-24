Aranjör DJ Gürkan Uyanıktürk "I Like That" single zirvede!

Gürkan Uyanıktürk 03 Nisan 1995 doğumlu olan Türk DJ ve Aranjör (26 Ocak 2022) “I LIKE THAT” isimli single çıkardı

Türkiye’nin en büyük kanalı Netd (MüzikOnair) tarafında yayınlandı

“Netd Electronik” kategorisin de en çok dinlenen 2.şarkı konumunda,500.000 dinlemeyi geçen single.Spotify,İTunes vb.tüm dijital müzik marketlerinde yerini aldı. En İyi 100 türkiye Şarkı, En İyi 40 türkçe Şarkı ve daha fazlası gibi popüler listelerde yer alan tanınmış bir elektronik müzik videosudur.

“Top Chart” listelerinde 2 hafta geçirdi.

Çıkarmış olduğu global soundları tek bir çatı altında toplayarak “9Eski1Yeni” albümünü yayınlayan Gürkan Uyanıktürk ;

Lucid,Do you love me,Lucids,singleları ile İTunes Dance kategorisi ve tüm kategoriler de 1.sıraya kadar yükselmiştir.

Yeni çıkacak olan elektronik single için, şarkının bitmiş olduğunu,klip çekiminin tamamlanmasını beklediğini,(Müzikonair) aracılığı ile Netd YouTube sayfası ve tüm dijital müzik platformlarında olacağını belirtti.

GÜRKAN UYANIKTÜRK

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48