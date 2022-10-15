Arabeskin yeni yıldızı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çocukluğundan bu yana sevdalı olduğu müzikten hiç vazgeçmeyen Okan Akkaya, bir süre önce canlı müzik mekânlarında sahne almaya başlayarak bu tutkusunu profesyonel alana taşımıştı. Akkaya, single çalışmalarına da ağustos ayında yayınladığı “Geçersizsin” ve “Ben Yanarım İkimize” şarkılarıyla start verdi.

MÜZİKSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Söz ve müziği Şerif Kayran’a ait “Geçersizsin” ve “Ben Yanarım İkimize” şarkılarıyla arabesk müzik tutkunlarından tam not alan Okan Akkaya, dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine üçüncü single’ı için stüdyoya girdi. 24 yaşındaki genç sanatçı, sürpriz çalışmayı önümüzdeki günlerde dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturacak. Üzerinde çalıştığı şarkıları peş peşe yayınlamayı planlayan Akkaya, önümüzdeki dönemde adından sıkça söz ettirecek.