Arabeskin  yeni yıldızı geliyor

HABER: SEDAT SARIKAYA

Çocukluğundan bu yana sevdalı olduğu müzikten hiç vazgeçmeyen Okan Akkaya, bir süre önce canlı müzik mekânlarında sahne almaya başlayarak bu tutkusunu profesyonel alana taşımıştı. Akkaya, single çalışmalarına da ağustos ayında yayınladığı “Geçersizsin” ve “Ben Yanarım İkimize” şarkılarıyla start verdi.

MÜZİKSEVERLERDEN TAM NOT ALDI

Söz ve müziği Şerif Kayran’a ait “Geçersizsin” ve “Ben Yanarım İkimize” şarkılarıyla arabesk müzik tutkunlarından tam not alan Okan Akkaya, dinleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine üçüncü single’ı için de stüdyoya girdi. 24 yaşındaki genç sanatçı, yeni çalışmasını önümüzdeki günlerde dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturacak.