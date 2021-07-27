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Antalya ‘Burcu Güneş’le coştu

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

27 Temmuz 2021 Salı 16:44
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Antalya ‘Burcu Güneş’le coştu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Pandemiden dolayı kapanan sahneler uzun bir aradan sonra yeniden açıldı. Şarkılarıyla olduğu kadar iddialı sahnesiyle de göz dolduran ünlü sanatçı Burcu Güneş, bayrama Antalya'da merhaba dedi.

Uzun bir aranın ardından sahnelerin açılmasıyla birlikte yeniden sevenleriyle buluşmaya başlayan Burcu Güneş, bayram coşkusunu sahnede kutladı.

Bayramın 1. günü Nirvana Cosmopolitan Hotel'de sahne alan başarılı sanatçı eşsiz repertuvarının yanı sıra Cihan Nacar imzalı özel hazırlanan kostümüyle de gece boyunca göz kamaştırdı.

Yasakların bittiği, hayatın sesinin açıldığı şu günlerde Burcu Güneş, hiç düşmeyen enerjisiyle ve sahne temposuyla gece boyunca Antalya'da özlenen bayram havasını estirdi.

Bayram konserlerine hızlı başlayan Güneş, bayramın 3. günü Nirvana Dolce Vita'da, 4. günü ise Nirvana Me.'de sahne alacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burcu GüneşAntalya
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