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ANTAKYALI SANATÇI ARİF SELÇUK MEMLEKETİNİN YARDIMINA KOŞTU

Antakyalı sinema ve dizi oyuncusu Arif Selçuk, 10 ili etkileyen deprem sonrası ikinci gün memleketi Hatay'a gitti. 

10 Mart 2023 Cuma 11:19
ANTAKYALI SANATÇI ARİF SELÇUK MEMLEKETİNİN YARDIMINA KOŞTU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bir TIR dolusu çeşitli yardım malzemeleriyle Hatay'a giden sanatçı, 22 gün bölgede kaldı. Selçuk, depremin ağır hasar yarattığı, ailesinin de yaşadığı memleketi Hatay'ın Antakya ilçesindeki yakınlarına ve depremzedelerin yardımına koştu. Sanatçı, yanında götürdüğü su, gıda, battaniye, hijyen malzemesi ve çeşitli gereksinimlerden oluşan yardım malzemelerinin dağıtımına da yardımcı oldu.

Saatlerce ayakta duran Selçuk, ayrıca gönüllü olarak AFAD arama-kurtarma ekibine katılıp, enkaz çalışmalarında yer aldı. 

Yüzyılın depremiyle yıkılan memleketinin insanlarının acısını paylaştığını dile getiren sanatçı, "Bu acının tarif yok ve koca medeniyetler şehrimiz Antakya yok oldu. Çekirdek ailemin üç evi yıkıldı. Babamın evi ve kardeşlerimin evleri artık yok. Babam ve kardeşlerimin sağ kurtulduklarına şükür ediyorum ama  birçok akrabam vefat etti" dedi. ‘Kurtlar Vadisi', 'Kimse Bilmez' ve 'Teşkilat' gibi fenomen dizilerde yer alan Selçuk, son olarak 'Şanzelize Düğün' dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Arif Selçuk
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