Anıl Piyancı ve Mâi’den dikkat çekici iş birliği: “Boğar Beni Gündüz”

HABER: DİNÇER KARACALAR



Anıl Piyancı & Mâi iş birliği olan “Boğar Beni Gündüz” aynı zamanda Anıl Piyancı’nın önümüzdeki aylarda yayınlayacağı “23” albümünün ilk teklisi olması özelliği taşıyor. Şarkı, duygusal sözleri ile biten bir ilişkiyi anlatırken, aynı zamanda enerjik müzikal düzenlemesiyle de dikkat çekiyor. 10 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak şarkının sözleri Anıl Piyancı ve Mâi,

müzik ve düzenlemesi ise NɆGRØ & Hell ikilisine ait. Hüzünlü sözlere, nakaratlarda melodik vokallerin, rap bölümlerinde ise hardcore flow’ların.