Anıl Budak PSG Academy Turkey'de

Uzun yıllardır medya sektöründe önemli koltuklarda oturan ve başarılıları ile adından sıkça söz ettiren Anıl Budak, kariyerine yeni bir başlık daha ekledi.

Birçok gazete ve televizyonda spor müdürlüğü görevlerini üstlenen Budak, Nihat Uğurlu'nun sahibi olduğu Paris Saint Germain Academy Turkey'e Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü olarak transfer oldu.

Uyguladığı antrenman metotlarıyla ülkemize Avrupa futbol kültürünü aşılayan ve bünyesinde binlerce sporcu bulunduran PSG Academy Turkey'de gerçekleştirdikleri her çalışmanın ülke futbolu için de büyük önem arz ettiğini belirten Budak, asıl gayelerinin ülkeye bir sistem aşılamak olduğunu ifade etti.