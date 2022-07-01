HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aile ve ilişki uzmanı ünlü yazar Serhat Yabancı, Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kırmızı Koltuk” söyleşilerinde izleyiciler arasında şok etkisi yaratan açıklamalar yaptı. Banu Noyan organizasyonuyla “Kırmızı Koltuk” söyleşilerine katılan Serhat Yabancı, kendisi gibi aile ve ilişki yazarı ünlü haberci Seda Akgül’ün sorularını içtenlikle yanıtladı.

En az bir yıl yas tutmak lazım

İster uzun isterse kısa olsun ayrıldıktan sonra en az bir yıl yas tutmak gerektiğini söyleyen Serhat Yabancı, “İlişki iki kişilik ama ayrılık tek tek kişiliktir. Evliliklerde en büyük hata, evlenince değişir ya da değiştiririm demektir. Ayrıldıktan sonra elbette üzüntü duyulur ve bu çok normaldir. Ayrıca ayrılıktan sonra eşlerin birbirlerini takip etmesinin daha büyük acı verdiği bir gerçektir. Bu yüzden biten ilişkinin sonrasında takipten de vaz geçmelidir. Şöyle özetleyeyim; Kapadığın kapının anahtar deliğinden bakılmaz” dedi.

Türkiye’de %44 kadınların, %56 oranında da erkeklerin eşlerini aldattığını söyleyen Serhat Yabancı, “Evliliklerin sürmesi için eşlerden beklenti olmalıdır. Tabii ki aile durumuna uygun beklentiler olmalıdır. Evliliklerde beklenti yoksa ya da kalmadıysa boşanın.” diyerek izleyicileri bir hayli şaşırttı. İlişkilerde kadın ile erkeğin farklı beklentiler içinde olduğuna da değinen ünlü yazar, “Kadın, ilgi bekler, partnerinin kendisini güzel görmesini ister. Erkek ise, adam yerine konmak, övülmek ve güçlü görünmek ister. Şöyle bir söz vardır, ‘Erkek, akıllısına değil, bakımlısına gider’ diye. Ancak unutulmamalıdır ki, akıllı olan bakımlıdır zaten” dedi.