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‘‘Altın Zirve Ödül Töreni" Hazırlıklara Başladı

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:44
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‘‘Altın Zirve Ödül Töreni" Hazırlıklara Başladı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları “Altın Zirve Ödülleri Gecesi’nde” taçlandırılacak. Yılın en iyileri, muhteşem bir gecesinde kendilerine verlecek olan ödüllerinin sahibi olacak.

Ayrıca, “Çocuk İçin Değer“ sloganıyla düzenlenecek olan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla da ayrı bir öneme sahip olduğu açıklandı.


İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Alia Media’nın ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katılacağı “Altın Zirve Ödülleri” töreninde ödülleri verilecek. Gecede birçok ünlü sanatçının da sahne alacağı konuşuluyor.

Sanat, Siyaset, Cemiyet ve İş Dünyasından birçok ünlünün yer alacağı gece ses getirmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Alia Media geçtiğimiz yıl “Altın kanat ödülleri” ödül törenini gerçekleştirmişti. Yine o gecede birbirinden ünlü sanatçılar ve markalar ödül almıştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Altın Zirve Ödül TöreniHazırlıklarYaşar Şenyüz
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