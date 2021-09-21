Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1385.93
ALTIN
494.47
DOLAR
8.6506
STERLİN
11.8168
EURO
10.1477
TOKİ'den konut ve iş yeri satışı
TOKİ'den konut ve iş...
3 adet işyeri satışa sunuldu 
3 adet işyeri satışa...
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
Tarım arazileri ihaleyle satılıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik...
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 Geçici İşçi alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Altın Melek Ödülleri sahiplerine uçtu

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

21 Eylül 2021 Salı 16:36
8 Okunma
Altın Melek Ödülleri sahiplerine uçtu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geneleksel hale gelen Altın Melek Ödülleri, Olcay Kutluca'nın yönetim kurulu başkanlığında gerçekleşerek sahiplerini buldu.

Muhteşem Gecede Yıldızlar Geciti!

Murat Serezli, Arzu Yanardağ, Mehmet Ulay, Çetin Altay, Nuri Alço, Nisan Nicole Rona, Sinan Güleryüz, Tarık Mengüç, Petek Dinçöz, Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Ertem Şener, Alp Pehlivan, Hatice , Coşkun Sabah, Deniz Oral, Danilo Zanna, Hazım Körmükçü, Tayfun Sav, Elif Ceren Balıkçı, Esra Sönmezer, Anıl Budak, Çiğdem Günal gibi ünlü isimlerin ödül aldığı gecede konuklar şıklığı ile göz doldurdu. 

Karmen Aksu Defilesi 

Modanın lokomotif isimleri arasında yer alan Karmen Aksu defilesinde Cansu Taşkın’nın başmankenliği ile birbirinden şık after party kostümlerinin sergilendi.  Gecede mankenler yaptıkları şovlar ile dikkatleri üzerlerine çekti. 

Yönetim kurulu başkanı Olcay Kutluca , "Altın Melek Ödülleri ismi sosyal sorumluluk projelerinden geliyor, iyiliği ve başarıyı temsil ediyor. Geceyi sokak hayvanları ve doğamıza adadık. Tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor " dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Altın MelekOlcay KutlucaMurat SerezliArzu YanardağMehmet UlayÇetin AltayNuri AlçoNisan Nicole RonaSinan GüleryüzTarık MengüçPetek DinçözGökçe KırgızWilma EllesErtem ŞenerAlp PehlivanHaticeCoşkun SabahDeniz OralDanilo ZannaHazım KörmükçüTayfun SavElif Ceren Balıkçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahsen Almaz’dan bir ayrılık şarkısı
Ahsen Almaz’dan bir ayrılık şarkısı
Aslan Sayım Yazdı: Sarhoş Diva Bülent Ersoy!
Aslan Sayım Yazdı: Sarhoş Diva Bülent Ersoy!
Lara kendisini dinlemeye gelenleri sesi ve güzelliğiyle büyüledi!
Lara kendisini dinlemeye gelenleri sesi ve güzelliğiyle büyüledi!
Nasuh İstanbuli, yine yapacağını yaptı
Nasuh İstanbuli, yine yapacağını yaptı
DUYGULARIN ADAMI LAKABIYLA TANINAN NASUH İSTANBULİ YİNE YAPACAĞINI YAPTI
DUYGULARIN ADAMI LAKABIYLA TANINAN NASUH İSTANBULİ YİNE YAPACAĞINI YAPTI
MURAT CANSES –UNUTMAK İSTİYORUM
MURAT CANSES –UNUTMAK İSTİYORUM
Mehmet Öcal’ın “Kahve Sefası”
Mehmet Öcal’ın “Kahve Sefası”
Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkaya’ya Ateş Püskürdü!
Gazeteci Aslan Sayım Deniz Akkaya’ya Ateş Püskürdü!
ON PARMAĞINDA ON HÜNERLİ OYUNCU SEYİT GİRGİN’E OYUNCULUK TEKLİFİ
ON PARMAĞINDA ON HÜNERLİ OYUNCU SEYİT GİRGİN’E OYUNCULUK TEKLİFİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma