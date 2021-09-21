Altın Melek Ödülleri sahiplerine uçtu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geneleksel hale gelen Altın Melek Ödülleri, Olcay Kutluca'nın yönetim kurulu başkanlığında gerçekleşerek sahiplerini buldu.

Muhteşem Gecede Yıldızlar Geciti!

Murat Serezli, Arzu Yanardağ, Mehmet Ulay, Çetin Altay, Nuri Alço, Nisan Nicole Rona, Sinan Güleryüz, Tarık Mengüç, Petek Dinçöz, Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Ertem Şener, Alp Pehlivan, Hatice , Coşkun Sabah, Deniz Oral, Danilo Zanna, Hazım Körmükçü, Tayfun Sav, Elif Ceren Balıkçı, Esra Sönmezer, Anıl Budak, Çiğdem Günal gibi ünlü isimlerin ödül aldığı gecede konuklar şıklığı ile göz doldurdu.

Karmen Aksu Defilesi

Modanın lokomotif isimleri arasında yer alan Karmen Aksu defilesinde Cansu Taşkın’nın başmankenliği ile birbirinden şık after party kostümlerinin sergilendi. Gecede mankenler yaptıkları şovlar ile dikkatleri üzerlerine çekti.

Yönetim kurulu başkanı Olcay Kutluca , "Altın Melek Ödülleri ismi sosyal sorumluluk projelerinden geliyor, iyiliği ve başarıyı temsil ediyor. Geceyi sokak hayvanları ve doğamıza adadık. Tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor " dedi.