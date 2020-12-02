Altın Kalite Ödül Töreni’nde ‘Çocuk İstismarına Dikkat Çektiler

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları “ALTIN KALİTE ÖDÜL TÖRENİ 27 Kasım Gecesi’nde” taçlandırıldı. The Green Park Pendik otel’de Tuğba Özay ve Şenol İpek sunumuyla ; Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi oldu.

Ayrıca “ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA “ sloganıyla düzenlenen bu gecede yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.

İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Crayz prodüksiyon ‘nun ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katıldiğı“ALTIN KALİTE ÖDÜL TÖRENİ”gecesinde Yılın Dikkat Çeken Menajeri Ödülü Umut Uzer’e verildi.