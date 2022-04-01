Altın Boğaz Ödülleri 23 Mayıs’ta

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gecede Türkiye’nin siyasetten, iş dünyasına, spor dünyasından sanat camiasına kadar seçkin kişilerin davet edileceği ve ödüllerin sahiplerini bulacağı organizasyon hakkında kısa bir açıklamada bulunan Kirişçi “Hayat felsefesi olarak her zaman daha önce yaptığımın daha iyisini yapmayı kendime hedef edinmiş birisiyim. Altın Boğaz Ödülleri3.Etap ödül törenimde de bunu herkese göstereceğime inanıyorum. Son yılların en unutulmaz ödül töreni için ekibimle start verdim” dedi.

Gizem Deniz Kirişçi’nin düzenleyeceği ödül törenine Türkiye’nin tanınmış simalarının haricinde, sürpriz konuklarında geceye katılacağı bilgisine ulaşıldı.