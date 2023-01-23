ALTERNATİF MÜZİKTE YEPYENİ BİR SOLUK: ALPER AYTEKİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri bölümü mezunu olan Alper Aytekin bugüne dek birçok projeye prodüktör ve besteci olarak imza attı. Özellikle dizi, sinema, tiyatro, reklam gibi çeşitli medya alanlarında çalıştı.

Bugüne dek yer aldığı yapımların hikayesine müziğiyle katkıda bulunan Alper Aytekin söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait ilk single’ı ‘Yok’ ile kendi hikayelerini anlatmaya başlıyor. Aytekin 2019’da yazdığı bu şarkıda sosyal, sınıfsal, statü olarak farklı insan tiplerinin ortak çaresizliği olan ‘kader’ kavramını nötr bir bakış açısı ve görkemli bir söylemle dile getiriyor.

Rock müziğin zaman zaman agresifleşen tavrını, senfonik düzenlemeyle epik bir hale gelen orijinal bir ‘sound’ ile sunan Alper Aytekin, modern altyapılarla desteklediği ‘Yok’u kategoriler üstü bir şarkı olarak sunuyor. Verdiği mesajı ve ifade ettiği duyguyu müzikle kucaklaştırmayı başaran Aytekin’in ‘Yok’u dinleyiciye cesaret veriyor, üst üste dinleme isteği uyandırıyor.

‘Yok’, GNL Entertainment etiketiyle 20 Ocak 2023'ten itibaren tüm dijital platformlarda...