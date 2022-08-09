Alternatif Müzikte Yeni Bir Star Doğuyor: Zeyn'el

Haber: Aslan Sayım

Indie-Folk ve Folk-Rock tarzlarından esinlenerek türkülere yeni yorumlar kazandıran Zeyn’el, “Rezonans” serisinin dördüncüsü “Ağaçlar ve Çiçekler” albümünün ilk teklisi olan Karanfil Deste Gider türküsünü Evrencan Gündüz’ün ortak yorumuyla yayınladı.

Evrencan Gündüz ile birlikte seslendirdikleri “Karanfil Deste Gider” isimli bu tekli, albümdeki diğer türküler gibi canlı kaydedildi ve aynı anda videoya alındı. Country ve Blues tınılarının Anadolu ezgileri ile harmanlandığı bu kayıt, dinleyicilerini Doğu ve Batı’nın sentezlendiği bir müzik yolculuğuna çıkarıyor.

Anadolu aşık/ozan geleneğinin yeni nesil temsilcilerinden olan Zeyn’el’in 7 şarkıdan oluşacak olan “Ağaçlar ve Çiçekler” albümünde Zeyn’el’e Evrencan Gündüz’ün yanı sıra Sufle, Ceren Gündoğdu, Selen Öztürk, Burcu Yeşilbaş, Uncle James ve Gizem Dalgıç eşlik ediyor.

Selim Seven prodüktörlüğünde, Kadıköy Yeldeğirmeni’nde yer alan Mothership Gitar Atölyesi’nin kayıtlarına ev sahipliği yaptığı, Nana Yapım etiketine sahip olan bu albümde Zeyn’el ‘e bas gitarda Özer Ateş, akustik gitarda Ergin Kandemir, davulda ise Burak Taşdemir eşlik etti. Kapak tasarımını pastoral ve kavramsal imgelerle Hazal Günal illüstre etti.

Klip Link: https://www.youtube.com/watch?v=QnN3vqozw58