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ALPER ÜSTÜNDAĞ ‘ADI SEVGİ’ İLE YENİDEN EKRANLARDA

13 Mart Pazar günü ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan “Adı Sevgi” adlı dizinin kadrosunda Alper Üstündağ’da yer alıyor. En son Çocukluk dizisinde Sertan Öğretmen rolü ile izlediğimiz tecrübeli oyuncu, şimdilerde ise ATV’de ekrana gelen ‘Adı Sevgi’ isimli dizinin ‘Kenan Savcısı’ karakteriyle karşımıza çıkıyor...

16 Mart 2022 Çarşamba 12:18
ALPER ÜSTÜNDAĞ ‘ADI SEVGİ’ İLE YENİDEN EKRANLARDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Arka arkaya çektiği reklamlarla adından fazlasıyla söz ettiren Alper Üstündağ, dizi serüvenine tekrar geri döndü… Dizinin yayınlandığı an itibariyle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli oyuncunun ‘Savcı Kenan’ karakterine çok yakıştığı gözlerden kaçmadı…

ADI SEVGİ VE KENAN SAVCI”

Dizide; hayallerinin ve umutlarının peşinden, kararlılık sevgi ve fedakarlıkla koşan Elif öğretmenin verdiği amansız mücadele anlatılırken, genç öğretmenin yanında duran Kenan  Savcı’nın merhameti, adaletli tutumu ve dik duruşu adeta dizinin gidişatına yön veriyor…

Koliba filmin yapımcılığını üstlendiği, Sadullah Çelen’in yönetmenliğini yaptığı, Yunus Emre Yıldırımer ile Gizem Güneş’in başrolünü paylaştığı ‘Adı Sevgi dizisinin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç ve Asena Keskinci gibi oyuncular yer alıyor…

Adı Sevgi adlı dizi her Pazar akşamı saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alper ÜstündağAdı Sevgi
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