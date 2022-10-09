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Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi

Etiler Bihter’in iki önemli ismi Alper Eken ve Samet Gülmez’e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Ortakları Cihangir özdogru  tarafından organize edilen doğum gününde başarılı iş insanları hep birlikte pasta üfleyerek eğlenceli saatler geçirdi.

09 Ekim 2022 Pazar 12:34
Alper Eken ve Samet Gülmez’e Doğum Günü Sürprizi

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Çeşme Bihter ile yoğun yaz sezonunu başarılı bir şekilde kapatıp kış sezonuna yine Etiler Bihter’le merhaba diyen ünlü işletmeciler misafirlerimi en özel ve özveri ile ağırlamaya da devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Etiler Bihterçeşme
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