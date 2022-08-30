Alper Eken farkı: Bihter Çeşme’yi zirvede kapadı

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Samet Gülmez ve Alper Ekin’in işletmesinde olduğu ve İstanbul’da pandemi döneminde ayakta kalmayı başarıp ödüllü mekanlar arasında yer alan Bihter, tatilcilerin de uğrak yeri oldu. Çeşme’de birçok kapanan işletmeye rağmen Bihter ilk sezonunda tam not aldı. Kaan Parlak, Rıdvan Koçyiğit’in de işletme kadrosunda yer aldığı Bihter, Çeşme’nin Ayayorgi Koyu’nde kaliteyi müşterileri ile buluşturmaya devam ederken aynı zamanda ünlü isimlere de mekanda yer verdi. "Bihter Çeşme”de ünlü sanatçıların sahneleri de çok sevildi.

Yeni sezona sürpriz var

Mekanının başarısından memnun olan Alper Eken, “İlk sezonumuzda başarıyı yakaladık. Yeni sezona sürprizler hazırlıyoruz. Projelerimiz hazırlık aşamasında.” dedi.