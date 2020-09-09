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ALPAY’DAN YENİ VİDEO KLİP

Birçok müzik eleştirmeninin tüm zamanların en güçlü erkek vokali olarak kabul ettiği Alpay, en son 2012 yılında yayımladığı Pasaj Müzik etiketli albümü “AŞKA DAİR”de yer alan Kamyonlar isimli şarkısına video klip çekti.

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:01
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ALPAY’DAN YENİ VİDEO KLİP

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Alpay’ın usta yorumuyla hayat bulan Cahit Külebi’nin ‘Kamyonlar’ şiirinin müzik ve düzenlemesini Cihan Sezer yaptı. Renkli ve keyifli görüntülerden oluşan video klip Aslı Çam yönetmenliğinde Bodrum, Antalya ve İstanbul’da çekilen görüntülerden oluşuyor. Müziğe karşı tükenmez tutkusuyla hazırladığı albüm, sound bütünlüğü olan arşivlik bir çalışma oldu. Müzik prodüktörlüğü, edit ve miksini Cihan Sezer’in yaptığı albümün kayıtları Paul Dwyer, Cihan Sezer ve Erim Arkman tarafından gerçekleştirildi. Uzun ve titiz bir aşamadan sonra dinleyici ile buluşan albümdeki üç şarkının müziği Cihan Sezer’e, iki şarkının Haluk Durgun’a, iki şarkının da Aguilera Valadez’e aitken; Müjdat Akgün, Alper Kömürcü, Alexis Papadimitriou, Remoz Giazotto da diğer bestelere imzalarını attılar.

Şairlerin buluştuğu albüm

Yedi şarkının sözlerini yazan Alpay, “Bende Saklı” isimli şarkıda geçen “Yükte hafif, yürekte ağır” sözünü ünlü köşe yazarı AHMET HAKAN’ın bir yazısında okuduktan sonra kullandı. “Sen bahar içindesin, ben kışların yasında… Düşün ne büyük fark var aramızda… Bir adım ilerlesen ve bir adım gerilesem ben, buluşurduk bir yazın ortasında” dizeleriyse, Macar ozan PTÖFi’ye ait. Hocası Cahit Külebi ve Orhan Veli Kanık’ın birer şiirini yorumlayan Alpay’ın, yakın dostum dediği Murat Uygun’un “Ayrılıklar mıydı aşkları büyüten; kaderi mi büyük aşkların ayrılık, bilinmez…” sözleriyse, bu albümün çıkış noktası oldu.

Önce Vatan Gazetesi

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ALPAYDAN YENİ VİDEO KLİP
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