ALP ZEY'in 4 şarkılık Ep'si 'Tutulma'nın yeni teklisi 'SIR' video klibiyle tüm dijital platformlarda yayında!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son 15 yılda sayısız dizi, reklam ve jingle müzik prodüksiyonlarına yorum ve besteleriyle değer katan Alp Zey, geçtiğimi z 3 sene boyunca farklı zamanl arda çıkardığı tekli çalışmala ra "Tutulma" adını taşıyan yeni EP'sini ekledi. 22 Müzik etiketli 4 şarkıdan oluşan 'Tutulma' EP'sinin çıkış şarkı sı "Mesafeler" sonrası 'Sır' video klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözü ve bestesi Alp Zey'e ait 'Sır'ın aranjesini Juren Vu (Şerif Can) yaptı.

Production Company : 22müzik Producer: Volga Tamöz Executive Producer : Gülsen Karatoprak ( GLS ) Produced by : Juren Vu ( Şerif Can) Composer: Alp Zey Music: Alp Zey Mix / Arranger : Juren Vu (Şerif Can) Mastering : Volga Tamöz Cover Design : Ceren Türk Creative Director: Alp Zey 3D Model & Artist : Buğra Meriç Değirmenci Video Supervisor & Motion Artist: Caner Seçen Post Production: Caner Seçen Guitars: Onur Gözüm Video Production Company : Crena Works