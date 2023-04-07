ALP ZEY'in 4 şarkılık Ep'si 'Tutulma'nın yeni teklisi 'SIR' video klibiyle tüm dijital platformlarda yayında!

HABER: DİNÇER KARACALAR
Son 15 yılda sayısız dizi, reklam ve jingle müzik prodüksiyonlarına yorum ve besteleriyle değer katan Alp Zey, geçtiğimiz 3 sene boyunca farklı zamanlarda çıkardığı tekli çalışmalara "Tutulma" adını taşıyan yeni EP'sini ekledi. 22 Müzik etiketli 4 şarkıdan oluşan 'Tutulma' EP'sinin çıkış şarkısı "Mesafeler" sonrası 'Sır' video klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözü ve bestesi Alp Zey'e ait 'Sır'ın aranjesini Juren Vu (Şerif Can) yaptı.
Production Company : 22müzik Producer: Volga Tamöz Executive Producer : Gülsen Karatoprak ( GLS ) Produced by : Juren Vu ( Şerif Can) Composer: Alp Zey Music: Alp Zey Mix / Arranger : Juren Vu (Şerif Can) Mastering : Volga Tamöz Cover Design : Ceren Türk Creative Director: Alp Zey 3D Model & Artist : Buğra Meriç Değirmenci Video Supervisor & Motion Artist: Caner Seçen Post Production: Caner Seçen Guitars: Onur Gözüm Video Production Company : Crena Works
Sükunetin ardına bir felaket yakışır ruhumu kamçılıyor kalp atışın ona merhamet etme… Küçücük yaramaz bir çocuk gibiyim seni görmedigim güne öfkeliyim uzaklara gitme.. Sabredemem bir aziz gibi Temizleyemem butun izleri Anka kuşu gibi degilim Can veremez bana küllerim Sen güneşisin bu evrenin Çıkamam dışına yörüngenin Bir adım ötende felaketim Buna müsade etme İnan bana bu bir seçim değil Galibi yok bu çekişmenin Saklıyorum seni sır gibi Ona ihanet etme Tutmuyor işte dikişlerim Ters gidiyor bütün işlerim Fırtına kadar hevesliyim Buna müsade etme Mesafeler ölçmeye yetmedi Eskidi körpe nefeslerim Bildiklerimi de unuttum Bomboş ceplerim..
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