Alp Güvenir’den yepyeni bir şarkı GEÇMEDİ VALLA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başta Çeşme’deki eğlence mekanları olmak üzere İzmir’in popüler adreslerinde sergilediği sahne performanslarıyla yaza damgasını vuran Alp Güvenir, şimdi de müzik listelerinde fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. “Nazar” ve “Bir Veda Daha” şarkılarıyla iddialı bir çıkış yakalayan Güvenir, yakında üçüncü single’ı “Geçmedi Valla”yı müzikseverlerle buluşturdu.

Müzik aşkı uğruna mühendisliği bırakan Alp Güvenir, iddialı sahne performanslarıyla bu yaz İzmir eğlence hayatına damga vurdu. Başta Çeşme olmak üzere şehrin en popüler adreslerinde sahneye çıkan Güvenir, yalnızca başarılı şarkı performansı ve yüksek enerjisiyle değil, talk show’ları aratmayan eğlenceli sohbetleriyle de sahnelerin aranan isimleri arasına girdi.



YENİ SINGLE “ GEÇMEDİ VALLA “



İlk single‘ı “Nazar” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve başarılı çıkışını şubat ayında yayınladığı “Bir Veda Daha” şarkısıyla sürdüren Alp Güvenir, önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla da adından sıkça söz ettirecek. Güvenir, “Geçmedi Valla” adını verdiği üçüncü single’ını doğum günü olan 29 Temmuz’da müzikseverlerle buluşturdu.

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Söz ve müziği Alp Güvenir’e ait “Geçmedi Valla”nın aranjesine Serkan Balkan imza attı. Alp Güvenir’e vokalde Fatih Ertür’ün eşlik ettiği hareketli şarkının video klibi ise Coşkun Turgut ’un yönetmenliğinde çekildi. Alp Güvenir’in sevenleriyle buluşturmak için gün saydığı “Geçmedi Valla”, eğlenceli melodisi ve sözleriyle 2019 yazının hitleri arasına girecek.