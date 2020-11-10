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Almanya’dan şarkıcı transfer etti

TV yapımcısı Görkem Uludüz, müzik dünyasına bir kez daha el attı. Uludüz’ün yeni yıldız adayı Almanya’dan gelen genç şarkıcı Caner Dinç. Beste de yapan yetenekli müzisyen, “Pusula” single’ıyla çıkış yapacak.

10 Kasım 2020 Salı 13:06
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Almanya’dan şarkıcı transfer etti

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ulusal kanallarda yayınlanan televizyon programlarının yanı sıra müzik dünyasında da projeler geliştiren Görkem Uludüz, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başarılı yapımcının yeni yıldız adayı; Almanya'dan gelen genç şarkıcı ve besteci Caner Dinç.

PUSULA” İLE İDDİALI GELİYOR

Görkem Uludüz, Caner Dinç’in ilk single’ının yapımcılığını Zeki Sincar’la birlikte üstlendi. Menajerliğini yürütmesi için Sibel Ekici’yle anlaşan Dinç, “Pusula” adını verdiği şarkısını çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacak.

KLİP HAZIR

Kış aylarına damgasını vuracak “Pusula”nın video klibi, Göktürk’te çekildi. İlk single’ı ve ilk klibinin heyecanını yaşayan Caner Dinç’e çekimlerde güzel model Aycan Balkan eşlik etti.

TÜRKİYE’NİN YENİ STAR ADAYI

Sanatçı ve şarkısıyla ilgili oldukça olumlu konuşan Görkem Uludüz, “Büyük beklentilerim var. Caner daha çok genç ve yetenekli bir çocuk. Henüz yolun başında, ancak azimli ve kesinlikle star olmaya aday bir isim. Mutlaka takip edin” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TvGörkem UludüzMüzik DünyasıAlmanyaPusula
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