ALIŞVERİŞ VE MODA GÜNLERİNDE ÖZEL TASARIMLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

HABER: DİNÇER KARACALAR



Jade&Brands Events, 'Back to City' temalı alışveriş ve moda günlerinde çok sayıda marka ve girişimciyi ziyaretçileriyle buluşturdu. Alışveriş, gastronomi ve eğlencenin vazgeçilmez noktası Emaar’da gerçekleşen alışveriş ve moda günlerine Özlem Yıldız, Emel Yıldırım, Gülay Kamaz, Özlem Yarar, Volkan Özdemir, Beste Korkmaz, Arzu, Ömer, Ata Niziplioğlu Ailesi, Neşe Aykut, Ebru Akyüz gibi Sanat ve Cemiyet dünyasından ünlü isimler de katılarak, girişimcilere destek oldu.



Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki alışveriş ve moda günleri 21 gün boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak. Dekorasyondan giyime, aksesuardan ev tekstiline kadar çok sayıdaki tasarım ürünlerinin yer aldığı Back to City'de markalar eşsiz ürünlerini sunuyor olacaklar.