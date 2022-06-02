Alışveriş Merkezinde Moda Show

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Beylikdüzünde gerçekleşen, ünlü organizatör ve koreograf Banu Noyan’ın hazırladığı ilkbahar-yaz defilesi, yoğun ilgiyle karşılandı. Pandemi nedeniyle defile izlemeyi özleyen AVM müşterileri, podyumun etrafına sığmayınca alışveriş merkezinin üst katlarını doldurdu.

Top modeller podyumda

10. yıldönümünü kutlayan Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen ilkbahar-yaz defilesinde, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Wilma Elles, Miray Noyan ve Miss Fashion TV Türkiye 2021 Güzeli Dilara Kırmıt’ın da aralarında olduğu 30 manken podyuma çıktı. Defilede, Network, Penti, Naramaxx, Kiğılı, Defacto ve Boyner’in koleksiyonları görücüye çıktı.