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Alişan Günay Yıldırım, çektiği kliplerle müzik dünyasına damga vuruyor

Son dönemlerin başarılı klip yönetmenlerinden Alişan Günay Yıldırım klipleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor

07 Aralık 2022 Çarşamba 13:19
Alişan Günay Yıldırım, çektiği kliplerle müzik dünyasına damga vuruyor

Sinan Akçıl, Mahsun Kırmızıgül,  Serdar Ortaç, Ferhat Göçer, Yıldız Tilbe, Derya Bedavacı, Sinan Özen, Elif Buse Doğan, Yonca Evcimik, Yaşar İpek, Nihan Çelik, Haktan gibi birçok ünlü ismin kliplerine imza atmış yönetmen aynı zamanda yeni çıkan seslere de yönettiği kliplerle dikkatleri üzerine çekiyor.

İyi bir klip yönetmeni tür ayırt etmeksizin her türde müziğin klibini çekebilmeli diyen Yıldırım, “Önemli olanın klibi şarkının ruhuna, duygusuna yakıştırmak olduğunu söylüyor. Pop, arabesk, rap veya alternatif ne tarz olursa olsun başarılı klip yönetmenleri tarzlarını müziğin duygusunda yoğurmalıdır” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.12.2022 13:29
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