Ali Umut Zabun’un yeni şarkısı izleyicisiyle buluştu 

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Ali Umut Zabun "Kanatların Üşümesin" ile tekrardan dinleyicileri ile buluştu.. Genç şarkıcı Ali Umut Zabun'un NETD müzik ve BeSound etiketi ile yayinlanan klibi kısa sürede binlerce dinleyiciye ulaştı. Genç şarkıcının yeni teklisi tüm dijital marketlerde yerini aldı.Hayranları tarafından YouTube kanalında 90 bin kişi tarafından izlendi.Bir önceki şarkısı "şarkılarım hep sen " ile hızlı bir giriş yapan genç isim yeni çıkacak Albümü için ankarada çalışmalarına hızla devam ediyor.