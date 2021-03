HABER: DİNÇER KARACALAR

Oyuncu Ali Bahadır Bahar : Daha önce hiç ata binmedim. Proje için vesile oldu. Çok keyifli ve yorucuydu. At eğitmeni Nuh UZKARAGÖZ hocam' daha önce at eğitimi almış gibisin ilk 2 derste hemen kavradın dedi. Başarılı ouncu bir sonraki ders at üzerinde kılıç eğitimi olacak. Umarım yeni projem uzun soluklu olur.Biran önce seyirciyle buluşacağım günü heyecanla bekliyorum.