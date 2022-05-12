ALİ ALTAY’LA 70’ 80’Lİ YILLAR MÜZİK YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Anadolu Rock müziğinin son temsilcisi Ali Altay Usta Şarkılar projesi ile dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında geçen akşam İstanbul Ataşehir’de gerçekleşen konserde 70’li-80’li yıllarına damga vuran Anadolu Rock müziğinin usta isimlerinin şarkılarınıda yorumladı. Ali Altay Orkestrasıyla canlı performans sergileyen usta sanatçı yaklaşık 2 saat program yaparak konsere gelen seyircilere unutlulmaz dakikalar yaşattılar..





Söylediği her eserin hakkını veren Altay; Cem Karaca, Neşet Ertaş, Barış Manço ve yaşayan efsane Edip Akbayram’ı şarkılarıyla andığı konserde sanatçı dostları Ali Altay’ı yalnız bırakmadı. Çiğdem Güven, Ender Çalışkan birer şarkı söyleyerek geceye renk kattılar

Ali Altay Konserin sonunda dinleyicilere; Bugün beni bu konserde yalnız bırakmayan kıymetli dinleyicilerim beni namerde muhtaç etmediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim, ömrünüz bir Çınar ağacı kadar uzun olsun” diyerek vedalaştı Ali Altay dinleyicisinden büyük alkış topladı.

6 Yaşındaki Küçük Derinden Büyük Performans

Ali Altay konserin bir bölümünde Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu’nda korist olan 6 yaşındaki Derin Cengiz’I sahneye çıkartarak birlikte Cem Karaca’dan “Bu Son Olsun” şarkısını seslendirdiler. Sahnede rahat tavırları ve harika performansı ile seyircinin alkışlarını alan küçük Derin, üç kardeşin en küçüğü olduğu, annesi Nursel hanım’ında Müzik öğretmeni olduğu, Küçük Derin’in müziği çok sevmesine ramen Atatürk’ün en sevdiği ders olduğu için Matematik Öğretmeni olmak istediği öğrenildi...