Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213
CEREN GÜNDOĞDU HERKESİ EVİNE GÖTÜRÜYOR
CEREN GÜNDOĞDU HERKESİ EVİNE GÖTÜRÜYOR
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu yıktırılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu...
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi...
Samet Zili : Evde Saç boyamak Tehlikeli
Samet Zili : Evde Saç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2021 Pazar 13:15
7 Okunma
ALEYNA TİLKİ’NİN HAYALİNDEKİ ERKEK: KEKO VE MAÇO

HABER: SEDAT SARIKAYA

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği "Keko ve maço olsun" diyerek tarif etti. Aleyna Tilki, buluşacağı kişinin karakterinin şöyle olması gerektiğini açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak." Ünlü şarkıcı, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Ben çünkü dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var"

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiKekoMaço
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"
Aydilge Ödül Aldı! 
Aydilge Ödül Aldı! 
İLK TEASER YAYINDA 
İLK TEASER YAYINDA 
İPEK AÇAR’DAN “MASAL KUŞU”
İPEK AÇAR’DAN “MASAL KUŞU”
KATRANCI’YA ÖNEMLİ ÖDÜL!
KATRANCI’YA ÖNEMLİ ÖDÜL!
MEHMET YILMAZ DESİNATÖRKEN ŞARKICI OLDU 
MEHMET YILMAZ DESİNATÖRKEN ŞARKICI OLDU 
Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...
Arkası Sağlam! Cem'e tam destek...
Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 
Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 
Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!
Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma