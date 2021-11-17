Albüm yapmak hayallerimden biri!

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Wilma Elles, Enes Hergüneş’in sunduğu podcast’e katıldı. Keyifli bir sohbete imza atan ikiliden oyuncu, “Albüm çıkarmayı düşünüyor musun?” sorusuna “Düşündüm tabii, albüm yapmak büyük bir iş. Onun için birkaç ay çalışılması lazım. Umarım daha sonra olur çünkü benim hayallerimden bir tanesi.” cevabını verdi.

Anne olunca çok daha mutlu bir kadın oldum!

Wilma Elles, “Anne olduktan sonra hayatında ne değişti?” sorusunu “Çok daha mutlu bir kadın oldum. Önceden hep bir yanım eksikti. Çok şükür ki iki çocuğum oldu. Bu büyük aşkı şimdi yaşayabiliyorum. Ben onlarla birlikte gelişiyorum.” şeklinde yanıtladı.

Yeni bir sayfa açınca her şeyi başarabiliyorsun!

Wilma Elles, “Bu hayattan öğrendiğin en önemli şey ne oldu?” sorusuna, “Hayat akışında bir çok şey oluyor. Bu akışta gerginlik olabiliyor. Bu gerginlik vücuda zararlı. Bu gerginliği bırakmak lazım. Yeni bir sayfa açınca her şeyi başarabiliyorsun.” cevabını verdi.