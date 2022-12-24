Alamdar Manafov Aşk' adlı son single ile büyük başarı yakaladı.

Aşk adlı son single çalışması ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Alamdar Manafov, yeni şarkısı için kolları sıvadı. Manafov, hit şarkıların bestecisi Ersay Üner'in kapısını çalmış. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelme konusunda ikna etmeye başaran Azerbaycanlı şarkıcı Alamdar Manafov seçimini doğru yaptığını Ersay üner ile çalışmak çok istediğini belirtti.

İzmir, Antalya, Kıbrıs, başta olmak üzere haftanın 5-6 günü konserler veren Manafov, Üner'den alacağı şarkının altyapısı için önümüzdeki günlerde stüdyoya buluşacaklarını belirtti. Üner gibi değerli bir müzik adamı ile çalışacağı için sabırsızlandığını belirten Alamdar Manafov, "Yeni şarkımı müzikseverlerle paylaşmaya çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Ersay'la çalışmak benim için gurur verici olacak. Müzikseverler şarkıya bayılacak" dedi.

