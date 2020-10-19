Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1205
ALTIN
484.258
DOLAR
7.8800
STERLİN
10.2419
EURO
9.2849
K. Muzaffer Gençer’ in 4 Eseri Paris Uluslararası Sergide...
ARA GÜLER 2. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR 
ARA GÜLER ANILIYOR 
YILDIZ KENTER TİYATROSU YAŞAYACAK
YILDIZ KENTER TİYATROSU YAŞAYACAK
Melih Günaydın’ın “Sürgün Avı” çıktı
“Sürgün Avı” çıktı
Sardalya Mevsimi kitapseverlerle buluştu
Sardalya Mevsimi kitapseverlerle buluştu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Akın Soy Antalya ‘da Fırtına Estirdi! 

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:39
7 Okunma
Akın Soy Antalya ‘da Fırtına Estirdi! 

HABER: ASLAN SAYIM

Eğlence ve sahne hayatının 1 numaralı sanatçılarından Akın Soy Antalya Konserinde fırtına gibi estirdi. Antalya’nın en gözde mekanlarından Cevriye Müzikhol de her cumartesi gecesi sahne alan Akın Soy Antalyalıları coşturdu. Geceye gelen misafirler müzik ve eğlence ziyafetine doydu. Akın Soy Türkiye’nin her şehrinde verdiği konserleriyle yoğun tempoyla çalışmaya devam ediyor. Çok yakında youtube akustik performansları için kolları sıvayacak olan başarılı yorumcu yeni projeleriyle sizlerle olacak. 


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.10.2020 14:41
Anahtar Kelimeler:
Akın Soy Antalya Da Fırtına EstirdiAslan Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUVANA TÜRKAY İLK KEZ KONUŞTU
TUVANA TÜRKAY İLK KEZ KONUŞTU
YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…
YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…
Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar 
Avukat’tan yeni single Zehirli Otlar 
YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ
YAKIN ARKADAŞI ARDA KURAL’LA KLİP ÇEKTİ
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK
YENİ SINGLE ALMANYA'DA DA ÇIKACAK
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Papatya’nın Yaprakları mühürlendi
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Müzik sektöründe, adam gibi bir adam: Ali Altay
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
Huysuz Virjin’in adı sahnelerde yaşayacak!
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor
İki Gözüm Ahmet yakında gösterim için gün sayıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma