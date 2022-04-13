AKBULUT YARIŞMA KAZANAN GENÇLERE SINGLE HEDİYE ETTİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yarışmanın birincisi Aykut Balcı nın single çalısması olan HASRET İÇİMDE adlı eser Mart ayı sonunda bütün müzik marketlerde yerini alırken diğer iki yarışmacının çalışmaları ise devam ediyor. Marmara Üniversitesinde işletme bölümünden mezun olduktan sonra Anestezi teknikerliği okuyan Akbulut’da okuduğu işi yapmak yerine kendini çok sevdiği müzik dünyasında bulanlardan biri oldu. Harun Akbulut müzik organizasyonları yanında tiyatro gösterileri projelerine de imza atıyor. Geçtiğimiz gün ünlülerin kebapçısı He De Hüseyin Bakar’ın da konuk olduğu Sunucu Özlem Yılmaz’ın programına eşi ile birlikte katıldığı Akbulut her zaman gençlere destek olmaya devam edeceğini söyledi.