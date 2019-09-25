YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, yıllardır müzik sektörüne yön vermiş, Türk müziğinin Süper Star’ı Ajda Pekkan Türkiye turnesine çıkıyor. Ajda Pekkan, Gişe Organizasyon’un düzenlediği konser serisi kapsamında 23 Eylül’de Denizli’de, 25 Eylül’de Antalya’da, 8 Ekim’de Bursa’da, 10 Ekim’de İzmir’de, 19 Ekim’de Gaziantep’te, 17 Kasım’da Ankara’da, 19 Kasım’da Konya’da olacak. Ajda Pekkan’ın bu turnede nasıl bir repertuvar ve sahne şovlarıyla müzikseverlerin karşısında olacağı merak konusu…