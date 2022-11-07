Aile ve Yaşam koçu Sedat Dörtkardeş: Sat7 Türk kanalında olmak benim için bir şeref

Hafta içi Sat7 Türk ekranlarında yayınlanan Semşa Deniz ile Lezzetli Sohbetler programında Perşembe günleri konuk olan DÖRTKARDEŞ izlenme rekoru kırarak ve değindği toplumsal sorunları yetkililere ulaşmaya başladı.

Muhabirimizin "bu başarı nasıl geldi?" sorusuna karşılık; "En başta Sat7 Türk yönetine ve Şemsa Deniz Bakır’a bana bu fırsatı sundukları için sonsuz teşekkür ediyorum. Sat7 Türk kanalında olmak benim için bir şeref. Moderatörüm Şemsa Deniz BAKIR bana çok inanıyor ve güveniyor. Yayın esnasında hep rahatlık ve ve özgürlük hakim. Kanalımız misyon olarak aile birliği, toplumsal sorunlar, esenlik ve sevgi konuları üzerine kurulmuş. İyi ki varlar. Ben insanlık adına, sevgi adına, esenlik adına daha çok programlar yapacağımıza inanıyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve takip edip, paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.