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Aile ve Yaşam koçu Sedat Dörtkardeş: Sat7 Türk kanalında olmak benim için bir şeref

Aile ve Yaşam koçu olan Sedat DÖRTKARDEŞ, ekranlarda kendine has uslübü ve tiyatral anlatımıyla binlerce kişinin kalbinde taht kurarak büyük farkındalık yaşatmaya devam ediyor.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:22
Aile ve Yaşam koçu Sedat Dörtkardeş: Sat7 Türk kanalında olmak benim için bir şeref

Hafta içi Sat7 Türk ekranlarında yayınlanan Semşa Deniz ile Lezzetli Sohbetler programında Perşembe günleri konuk olan DÖRTKARDEŞ izlenme rekoru kırarak ve değindği toplumsal sorunları yetkililere ulaşmaya başladı.

Muhabirimizin "bu başarı nasıl geldi?" sorusuna karşılık; "En başta Sat7 Türk yönetine ve Şemsa Deniz Bakır’a bana bu fırsatı sundukları için sonsuz teşekkür ediyorum. Sat7 Türk kanalında olmak benim için bir şeref. Moderatörüm Şemsa Deniz BAKIR bana çok inanıyor ve güveniyor. Yayın esnasında hep rahatlık ve ve özgürlük hakim. Kanalımız misyon olarak aile birliği, toplumsal sorunlar, esenlik ve sevgi konuları üzerine kurulmuş. İyi ki varlar. Ben insanlık adına, sevgi adına, esenlik adına daha çok programlar yapacağımıza inanıyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve takip edip, paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat DörtkardeşSat7 Türk
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