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AHMET AYDIN'ın İlk Teklisi ''MİLAT'' Yayında!

Genç popçu Ahmet Aydın söz ve müziği kendisine ait ilk tekli çalışması 'Milat' ı Start Up Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 10:45
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AHMET AYDIN'ın İlk Teklisi ''MİLAT'' Yayında!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

       Müzik hayatına lise yıllarında kurdukları müzik grubuyla başlayan Ahmet Aydın Muğla Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu. Liseden beri hep yapmak istediği şeyin müzik olduğuna karar verip ilk profesyonel tekli çalışmasını Uğur Koçer prodüktörlüğünde hazırladı. Sözü ve müziği Ahmet Aydın'ın kendisine ait olan 'Milat' şarkısının düzenlemesi son dönemlerde bir çok başarılı projede imzası bulunan Osman Güngördü tarafından yapıldı.  Uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk çalışması 'Milat'ı dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşayan genç popçu Ahmet Aydın farklı tarzı ve yorumuyla oldukça dikkat çekici görünüyor. Şarkının video klibi ünlü yönetmen Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde Muğla/Bodrum'da yaklaşık 20 kişilik bir ekiple iki günde tamamlandı. 

      Ahmet Aydın'ın ilk profesyonel tekli çalışması ''MİLAT''  Start Up Production etiketi ile 8 Aralık 2020 tarihinde tüm dijital platformlar ve Youtube NetD müzik kanalında yayında! 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.01.2021 11:02
Anahtar Kelimeler:
Genç PopçuMüzikStart UpAhmet AydınMilat
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