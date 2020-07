Ahhh Nerede O Eski Bayramlar…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ





Gazeteci, Yazar, Tv Programcısı, Müzisyen; Kürşat Başar

Çocuklar icin bayram; bizim çocukluğumuzda çok önemliydi. Hem tatil hem seyahat hem hediye demekti. Şimdiki gibi evde değil sokakta oynadğmız için arkadaşlarla birlikte olmak demekti. Tabki ziyaret edilen akrabalar dostlar da çocuklara özel ilgi gösteridiği için kendimizi daha iyi hissettğimiz, açıkcası şımartıldığımız günlerdi bayramlar.





Oyuncu, Manken, Sunucu; Murat Parasayar

Ben çocukken her bayram da, babam beni de alır bayram namzına giderdik. Dönüşte tüm aile uyanmış olur ve hep beraber kahvatı yapılırdı. Ama daha önce sırayla babamın ve annemin ellerini öperdik ardından da kurban işleri hallolurdu.. Temiz ve yeni kıyafetler giyilir oturulur bayramlaşmaya gelenler beklenirdi.. El öpenlere verilicek harçlıklar hazırlanır çocuklar mutlu edilir ve aile büyüklerini ziyaret ederdik. Bu geleneği babamdan sonra da sürdürmeye gayret ettik.. Ben İstanbul’da yaşamama rağmen her bayram Bursa’ya gidip ailemle gelenksel bayramları sürdürdüm. Bu bayramda pandemiden dolayı tedbirli şekide Bursa’da ailemle birlikte olucağım, ayrıca her bayram Bursa’dan dönüp eşimin ailesine de bayramlaşmaya özel ziyaret yapıyoruz.

Türk Halk Müziği Sanatçısı; Hilal Özdemir

Klasik olacak belki ama cocukluğumuz da bayramların tadı gerçekten farklıydı rahmetli babaneciğim beyaz kumaş mendilin içine para ve şeker hazırlar bayram sabahı elini öptükten sonra bizlere bu mendilleri vermesini merakla beklerdik hayat o zamanlar çocuk aklımla daha güzel geliyordu her seyin tadı bir başkaydı Hayat yine zordu belki ama birlik bütünlük vardı, teknoloji bu kadar yaygın degildi komşuluk vardı, hatır gönül alma büyüklere saygı gösterme vardı, benim neznim de hala bunlar böyle ve ben çocuklarimı da yetiştirirken önce kendilerine sonra bize sonra da herkese her canlıya hayvana doğaya saygı ve sevgi dolu yetiştiriyorum. Şimdi Bayram deyince aile ziyaretlerinin yerini tatile gitmek aldı Bayram anlayışımız ve bir cok şey değişti.

1991 Altın Güvercin Sinema Güzeli; Özlem Selanik

Kızım 1 ay sonra 14 yaşında olacak üzgünüm bizim çocukluğumuzda ki gibi neşeli coşkulu bayram yaşayamadıkları için bizim çocukluğumuzda içimiz kıpır kıpır bayram sabahını beklerdik büyüklerimizin ziyaretlerine gider mendil içinde el öpme harçlığımızı alırdık ve tüm bayram boyunca kapı kapı gezer bayram harçlığı toplardık günümüzde malesef bu gelenekler kalmadı ancak ben yine de kızıma bayramların güzelliklerini ve geleneklerini dilim döndüğünce anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum

Türkiye Hot Couture Modasının Öncüsü; Yıldırım Mayruk

Bayram sevgi ve dostluğun İfade edildiği çoşkulu günlerdi . Küçükken mutlu büyüyünce mutlu ettiğimiz günndü. Sanki bir rüyaydı, uyandık ve tatil sevincinin yaşandığı gün oldu Ben aynı sevgi ve saygıyla dolu sizleri mutlu bir bayram dileklerimle kucaklarım

90’lar Kuşağının Ünlü Pop Sanatçısı; Uhde Seçil

Bana bu soruyu 2000 yilindan önce sorsaydınız eminim size bir değil bir sürü anımı anlatabilirdim. Çünkü 2000 yılında geçirdiğim hastalık yüzünden 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hafıza kaybı yaşadım. Çocukluğumdaki bayramlara dair aklımda kalan tek şey şimdi ki gibi yapay olmayan sahte olmayan şeyler. Komşulardan akrabalardan topladığım şekerler çikolatalar ve üzerine birde verilen bayram harçlıkları beni benden alırdı. Akraba ziyaretlerinin birebir yapıldığını hatırlıyorum simdiki gibi telefonlarla mesajlarla değil. Uzaklardaki akrabalara tebrik kartları yolladigimizi hatirlayabiliyorum hayal mayal. Teknolojinin kirletmedigi bayramları hatırlıyorum en azından ve bu kadarı hafızamdan silinmediği için de ALLAH a şükrediyorum.

Sunucu, Tiyatrocu, Oyuncu; Çiğdem Tunç

Eski bayramlar kalabalık, yeni bayramlar yalnız ve izole… Bayram aile demek, küslüklerin unutulduğu, kalabalık sofralarda buluşma, hatır sayma, fakire fukaraya her zamankinden çok yardim elini uzatma zamanı demek… Büyükbabalar, anneanneler şefkati, unutulmaz bayramlar demek… Şimdilerde Karacaahmet kabristanı demek bayramın ilk günleri, sevilenler hep toprak altında… Her bayram bununla yüzleşince, geri kalan zamanı sessizlikte ve dinlenerek geçirmeyi seviyorum… Sessiz boşalmış şehri dinliyor ve huzur buluyorum… Sağlıkla, sevgiyle kavuşmak nasip olsun herkese, mübarek bayram günlerine…

70’lerin Ünlü Cici Kızlar Grubununu Kıvırcığı; Bilgen Bengü

Evde çocukluğumun bayramları çok güzeldi, bayağı bir hazırlıklar yapılırdı, ben bahçeli bir evde doğdum büyüdüm o yüzden şanslı bir çocuktum diyebilirim çünkü ben çocuklarımı bahçeli bir evde büyütemedim her zaman onun zorluğunu yaşadım, o yüzden bahçe çocuklar için gerçekten çok önemli bir etken diyebilirim. Yemekler hazırlanırdı börekler tatlılar yapılırdı. odönemlerde evlerde fırın yoktu ben onları pişirmek için mahalenin fırınına götürüp getirdiğimi hatırlıyorum. Bayramlarda lunaparklar salıncaklar kurulurdu, o dönemdeki yaşlarımızda bizim için bunlar çok önemliydi. O zamanki bayramların anlamı çok farklıydı. Şimdi ki bayramlar daha farklı malum hayat zaten değişim demek ve değişimi de kabullenmek lazım, yeni nesil Y-Z kuşağı hayata farklı bakıyor, şimdiki bu kuşaklar bayramları dinlenerek yada tatil yaparak geçirmek isteyebiliyorlar. Ben onları da anlıyorum çünkü hayat şartları zor, hele şu pandemi döneminde daha da zor. Bu sebeptendir ki bu bayram günlerine daha çok sarılarım sevdiklerimizle ailelerimizle kuçaklaşalım, onları göremesek bile bir telefonla hatırlayarak anlamlandıralım diye düşünüyorum.

Gazeteci, Yazar, Sunucu; Funda Akosman Erman

Eski bayramları özlüyoruz çünkü daha çok büyükler ziyaret edilirdi, kalabalık aileler bir arada olurdu, neşeyle yenilir içilir, sohbetler edilirdi, yaşam şartları biraz daha tatil fırsatı gibi görmeye Yönlendirdi insanları bayramlarda.... Ama hep büyükler çocuklarını torunlarını bekler. Bence Türk aile yapısına, gelenek , göreneklerimize sahip çıkmalıyız, aile dağılırsa tüm toplum çöker, yazılarımda da hayatımda da hep vurgularım bunu, biraz gayret etmeli ve de bu süreçte , çok değerli büyüklerimize virüs bulaştırmamak için çok dikkatli ve tedbirli olmalıyız çünkü kim taşıyıcı, her zaman belli olmuyor maalesef . Diliyorum Kİ savaşsız, sağlıklı, mutlu , refah içinde huzurla yaşayalım , pozitif enerjimizi hiç bırakmayalım çünkü moral çok önemli ve sevgi mucizedir . Herkese sevgilerimle.

Oyuncu, Tiyatrocu, Manken, Sunucu; Ece Pirim

Bayram denince aklıma ilk gelen şanlı Türk bayrağımız olur öncelikle. Milletimize özgü bayramlar vardır. Her daim gururla kutladığımız, gelenek görenekleri yaşatan, büyüklerimizin, küçüklerimizin daha başka bir heyecanla karşıladığı, küskünlüklerin ortadan kalkmasına, uzaktakilerin bir araya gelmesine, aynı masada yemeklerin yendiği, manevi duyguların daha farklı olduğu kısacası insanların tanımadıklarına bile daha hoş görüyle baktığı bayramlar...

Ben kendi adıma eski bayramlar ile ilgili bir iki cümle edecek olursam, çok özlüyorum diyebilirim. Bayramlık denen bir giysi heyecanıyla başlardı çocukluğumuzda bu heyecan, büyüklerden şeker, harçlık alınırdı. Hatta bizim büyükannelerimiz, dedelerimİz işlemeli bir mendil içinde verirlerdi harçlıklarımızı. Tüm bayramda herkes birbirine mutlaka bayram ziyareti yapardı. Kurulan sofralar, kalabalık ailelerin buluştuğu ortamlar, çekilen o bayram fotoğrafları, kısacası çocukların çocukluğunu yaşadığı, büyüklerin güzel sohbetlerde buluştuğu, geçmişte bunları yaşayabildiği için çok şanslıymışım dediğim zamanlar. Günümüzde bu değerleri yaşayan, yaşatan aileler yine var. Gönül ister ki nesilden nesile bu güzellikler aynen taşınsın. Aile kavramının, dostluğun, saygının, sevginin, hoşgörünün hüküm sürdüğü geleceğinizi aydınlatan bayramlarınız olsun.

Ünlülerin Diş Hekimi, Gülüş Tasarımcısı; Sonay Öztan Gökhan

Bizim zamanımızda ki bayramlar gerçekten çok başkaydı diyeceğim bu da çok klişe olacak ama gerçekten bizim zamanımızdaki bayramlar çok başkaydı. Arife geceleri neredeyse sabaha kadar uyku tutmazdı, sabah giyeceğimiz o bayramlıklar yanı başımızda asılı dururdu, pırıl pırıl papuçlarımıza sarılarak uyumak gibi duygular sanırım artık mazi oldu. Kurulan lunaparklar, panayırlar, salıncaklar hepsi eskilerde kaldı. Malum yeni kuşak (Z kuşağı) bambaşka bir duygu ve bambaşka bir boyutta yaşıyor, ben her zaman kızımla arkadaş ilişkisi kurduğum için o kuşağı anlamakta fazla zorluk çekmiyorum. Malum yeni kuşak elinde akıllı telefonla doğuyor ve daha okuma yazmayı bile öğrenmeden dünyayı tanımaya başlıyorlar. Ben kendi adıma kızıma eski gelenek ve göreneklerimi en iyi şekilde aşılamaya çalışıyorum ama benim ona öğrettiklerimden fazlasını da o bana öğretiyor. Bence yeni nesili daha iyi anlayabilirsek eski gelenek ve göreneklerimizi de onara daha iyi aşılayabileceğimizi düşünüyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum...