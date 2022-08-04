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AFETNAME VİZYONA GİRDİ

Geçtiğimiz gün Levent Özdilek AVM’de gerçekleşen gala gösterimine bütün ekip eksiksiz katıldı. Filmin çocuk oyuncusu Toprak Can herkesin yakın ilgisi ile karşılaştı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 16:16
AFETNAME VİZYONA GİRDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yapımcılığını Mert Yapım Medya adına Mert Ozan Düz ve Derya Şen ortaklığıyla gerçekleştirilen “AFETNAME” isimli komedi tarzındaki sinema film projesinin hikayesinde Derya Şen, senaryosunda Şeyda Delibaşı imzası taşıyor. Filminin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Yaşar Gümüş’e teslim edilmiş.

29 Temmuzda izleyicisiyle buluşan“AFETNAME”nin gala gösterimi  Levent Özdilek AVM’ de gerçekleştirildi.Oldukça renkli geçen gala gösterimine filmin oyuncuları tam kadro katılırken şıklıklar göz kamaştırdı.

AFETNAME BENİM EVLADIM

Derya Şen ve Umut Özkan’ın başrollerini paylaştığı“AFETNAME” isimli komedi tarzındaki filmin gala gösterimine modacı Selma Oruç imzalı özel tasarım kırmızı renkli bir kostümle katılan güzel oyuncu Derya Şen tüm dikkatleri üzerine topladı. Eşi ünlü şef Ayvaz Akbacak ve oğlu Toprak Can Akbacak ile kamera karşısına geçen Şen “eşim doğuştan sanatçı yetenekleri beni çoğu zaman şaşırtıyor oyunculuğuna bayıldım, oğlumuza da bu yetenek kalıtsal geçmiş” vurgusunu yaptı. “AFETNAME” isimli sinema filmininde yeni doğmuş bir bebek gibi çocuğu olduğunu sözlerine ekleyen Derya Şen, “Hem oyuncu hem de yapım ortağı olarak zor ve sancılı bir süreçten geçtim, bu film benim evladım gibi doğumu kolay olmadı ama şükür doğdu” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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