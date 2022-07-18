HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan ‘’Kesin" adlı şarkının bir evlenme teklifi şarkısı olduğunu anlatan Sinan Akçıl "Rahatsızlandım. Hastaneye gidip serum taktırıp stüdyoya geldim, ama Caroline için değer. Caroline'i kırmak mümkün değil, zaten kıramam, adamı zorla stüdyoya getirir."dedi. Bunun üzerine Caroline, "Benim adım Caroline Yılmaz,bana yanlış olmaz" dedi.

İkili, düet şarkılarının klibinde bir sürprizleri olduğunu belirtti. Caroline "Klipte gelinliğim kırık beyaz mı olsun normal beyaz mı olsun ona karar veremedim" diye klipte gelinlik giyeceğinin tüyosunu verdi. Bunun üzerine de Sinan Akçıl

"Hayatımda 2 kez gelinlik gördüm. Üçüncü ne renk olacak bakalım g öreceğiz" diye espri yaptı.