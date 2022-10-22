ADANA’DA KAYRA KAYAN RÜZGARI

BURHAN AKDAĞ

“Ağla” isimli single ile çıkış yakalayan genç yetenek Kayra Kayan, Adana Fashion Week sahnesinde Muhtesem performansı ve kusursuz fiziği ile davetlileri büyüledi.

2 gün süren Adana Fashion Week Tarihi Taşköprü ve Adana Seyhan Otel'de gerçekleşen defilelerle moda ve sanat dünyasının önemli simalarını ağırladı.

Adana Fashion Week YD Medya Organizasyon kurucusu Yudum Dağparçası tarafından organize edildi. Gençlere ve kadın girişimcilere destek olmak için düzenlenen organizasyonda moda sergi alanları, satış stantları, moda söyleşileri, defile, dans show ve ünlü sanatçı Kayra Kayan konseri yapıldı.