Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1477.37
ALTIN
486.89
DOLAR
8.2889
STERLİN
11.4872
EURO
9.8459
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim üyesi alıyor
Iğdır Üniversitesi 24 öğretim...
9 adet işyeri kiraya veriliyor
9 adet işyeri kiraya...
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Adalet Bakanlığı’na Çözümleyici Alınacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini kiralayacak
Şebinkarahisar Belediyesi 8 işyerini...
Osmangazi’de iki adet bina satılacak
Osmangazi’de iki adet bina...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ADAM OLACAK ÇOCUK

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:57
11 Okunma
ADAM OLACAK ÇOCUK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çektiği reklam filmleriyle ekranlarda boy gösteren küçük oyuncu Ensar Demircan, ilk sinema filmiyle beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. “Babil-i Cin 2 Mürcieden” isimli korku filminde rol alan Ensar Demircan, oyunculuk başarısı ve setteki hal ve tavırlarıyla herkesten tam not aldı. Mert Ozan Düz’ün yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Yaşar Gümüş’ün oturduğu “Babil-i Cin 2 Mürcieden” isimli korku filminde önemli bir karaktere hayat veren Ensar Demircan’ın oyuncu koçluğunu da onu Derya Şen Akademide yetiştiren hocası yaptı. Tv dizi ve sinema filmlerinde yetenekleriyle ön plana çıkmayı başaran çocuk oyuncular sektör içinde umut olmaya devam ediyorlar. İlk deneyiminde aldığı övgüler sonrası küçük oyuncu Ensar Demircan “Ben üzerime düşeni yaptım bana verilen görevi yerine getirdim, hocam Derya Şen her zaman olduğu gibi desteğini esirgemedi, başarıya giden yolda ilk adımı attım, sinema tecrübesi benim adıma özel bir çalışma oldu” dedi. Adam olacak çocuk kendini belli ederken, çocuk oyuncular yer aldıkları projeleri sürüklemeye devam ediyorlar.

Anahtar Kelimeler:
ADAM OLACAK ÇOCUK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orkun Mandıracılar : 'Pandemi döneminde Online Sektör  Yükselişi 
Orkun Mandıracılar : 'Pandemi döneminde Online Sektör  Yükselişi 
Hairbysam: London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet
Hairbysam: London Fashion Week’te mankenlerin saçı bize emanet
Pera’da düğün yemeği
Pera’da düğün yemeği
İşletmecilerin kraliçesi: Demet Coşkun
İşletmecilerin kraliçesi: Demet Coşkun
UĞURKAN EREZ RUH YAŞIM 40 OLDU…
UĞURKAN EREZ RUH YAŞIM 40 OLDU…
SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDIYOR...
SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDIYOR...
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Almanya'da En Çok Dinlenen Uriel Oldu
Almanya'da En Çok Dinlenen Uriel Oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle kutlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma