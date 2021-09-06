HABER: DİNÇER KARACALAR

Çektiği reklam filmleriyle ekranlarda boy gösteren küçük oyuncu Ensar Demircan, ilk sinema filmiyle beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. “Babil-i Cin 2 Mürcieden” isimli korku filminde rol alan Ensar Demircan, oyunculuk başarısı ve setteki hal ve tavırlarıyla herkesten tam not aldı. Mert Ozan Düz’ün yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Yaşar Gümüş’ün oturduğu “Babil-i Cin 2 Mürcieden” isimli korku filminde önemli bir karaktere hayat veren Ensar Demircan’ın oyuncu koçluğunu da onu Derya Şen Akademide yetiştiren hocası yaptı. Tv dizi ve sinema filmlerinde yetenekleriyle ön plana çıkmayı başaran çocuk oyuncular sektör içinde umut olmaya devam ediyorlar. İlk deneyiminde aldığı övgüler sonrası küçük oyuncu Ensar Demircan “Ben üzerime düşeni yaptım bana verilen görevi yerine getirdim, hocam Derya Şen her zaman olduğu gibi desteğini esirgemedi, başarıya giden yolda ilk adımı attım, sinema tecrübesi benim adıma özel bir çalışma oldu” dedi. Adam olacak çocuk kendini belli ederken, çocuk oyuncular yer aldıkları projeleri sürüklemeye devam ediyorlar.