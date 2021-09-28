Açılışta Tuğba Özay, Ömer Danış Rüzgârı

HABER: ASLAN SAYIM
Alır Kardeşler Group
Kartal’da hizmete giren Küba Bistro Dragos’un açılış kurdelesini Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel, 'Hayırlı olsun' temennisi ile kesti. Kartal Belediye başkanı açılışta yaptığı konuşmada "Kentimize böylesine şık bir mekân kazandıran, Alır Kardeş Group’u kutluyorum, yen
Açılış törenine Tuğba Özay, Ömer Danış, Yusuf Yüksek (Yusko), Can Sarıoğlu, Dilek Sarıoğlu, Soner Turan, Burak Önder, İlkim Aydın, Özge Ergün, Beste Aksu, Kerem İlbaylı, Uğur Belenk, Aziz Aktaş, Aykut Şahan, Barış Coşkun, Fulya Karabey, Tuğba Ulusu, Burak Şahingil, Haydar İşler gibi ünlü isimler katıldı. Ünlü isimlerin yanı sıra Alır Kardeşler ailesinin dostları da açılışa büyük ilgi gösterdi.
İşletme sahibi Alır Kardeşler Group
Açılışta sahne alan ünlü sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla, açılışa katılan davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.