Açılışta Tuğba Özay, Ömer Danış Rüzgârı

HABER: ASLAN SAYIM

Alır Kardeşler Group işletmeciliğinde yeni vizyon ve eğlence anlayışıyla Küba Bistro Dragos, seçkin bir davetli topluluğunun katılımı ile açıldı.

Kartal’da hizmete giren Küba Bistro Dragos’un açılış kurdelesini Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel, 'Hayırlı olsun' temennisi ile kesti. Kartal Belediye başkanı açılışta yaptığı konuşmada "Kentimize böylesine şık bir mekân kazandıran, Alır Kardeş Group’u kutluyorum, yen i istihdam alanı oluşturmak, kente katma değer katar. Nezih bir mekân olmuş, bol kazançlı günler diliyorum" dedi.

Açılış törenine Tuğba Özay, Ömer Danış, Yusuf Yüksek (Yusko), Can Sarıoğlu, Dilek Sarıoğlu, Soner Turan, Burak Önder, İlkim Aydın, Özge Ergün, Beste Aksu, Kerem İlbaylı, Uğur Belenk, Aziz Aktaş, Aykut Şahan, Barış Coşkun, Fulya Karabey, Tuğba Ulusu, Burak Şahingil, Haydar İşler gibi ünlü isimler katıldı. Ünlü isimlerin yanı sıra Alır Kardeşler ailesinin dostları da açılışa büyük ilgi gösterdi.

İşletme sahibi Alır Kardeşler Group yöneticileri ise, İstanbul ve Kartal’a böylesine görkemli bir mekan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve "4 şubemizde de profesyonel ekibimizle, yeni eğlence anlayışımızla hemşerilerimize en iyi hizmeti verdiğimize ve ver eceğimize inanıyoruz" diye açıklama yaptılar.

Açılışta sahne alan ünlü sanatçılar söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla, açılışa katılan davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.