Abi Kardeş Müzik Öğretmenliği Yapıyor

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Çağrı Mutlu'nun ilk single çalışması olan "Aşkınla Vur" isimli parçası müzikseverler ile buluştu. Modelite Müzik etiketiyle Kasım ayından itibaren tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği Çağrı Mutlu'ya ait olan çalışmanın düzenlemesi Tanju Bahçeci ve Salih Yurttaş tarafından yapılırken yönetmen koltuğunda Mustafa Kemal Özel oturdu. Mix ve mastering ise Emre Kıral’a emanet edildi. Video klipte Fulya İmer yakışıklı solistle birlikte yer aldı. MüzikPlay adlı Youtube kanalında yayınlanan “Aşkınla Vur” Çağrı’nın hayranlarından tam not aldı.

Çağrı Mutlu Hakkında:

27 Ocak 1995 Erzurum doğumlu olan Mutlu abisinin de müzik öğretmeni olmasıyla birlikte müzik ile içli dışlı olarak bu serüvende ilk adımlarını atıyor. Yaklaşık 8 senedir müzik ile uğraşan Çağrı Mutlu şu an müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi ve bunun yanı sıra sahne alıyor. Boş zamanlarını söz beste yazarak değerlendiren Mutlu, enstrüman olarak ise gitar ve piyano çalıyor.

ÇAĞRI MUTLU – “AŞKINLA VUR” YOUTUBE LİNK:

https://www.youtube.com/watch?v=_1XmLiYyTzY

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İsmail GÖKGEZ

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