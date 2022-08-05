Abi Hünel'den kardeşine doğum günü sürprizi 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Saruhan Hünel, kız kardeşinin yeni şarkısı çıktığı gibi Ankara, Bodrum, Antalya ve İstanbul'un muhtelif yerlerindeki outdoor dijital reklam ekranlarında Aslı Hünel'in klibini döndürttü.

DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Sen Unuttun' şarkısının tanıtım videolarını LED reklam panolarında gören Aslı Hünel "Abimin doğum günümü unuttuğunu düşünmüştüm. Bu hediyeyle inanılmaz mutlu oldum" dedi. Bu arada bir süre dijital ekranlarda kalacak reklamın Saruhan Hünel'e yaklaşık 500 bin liraya mal olduğu öğrenildi.