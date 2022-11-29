Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.930,69
ALTIN
1.051,31
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,33
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABDULLAH GÜNDÜZ ÖDÜLLERE DOYMUYOR

1996 yılından beri güvenlik sektöründe çalışan ve 2011 yılından beri AB Koruma Özel Güvenlik Firması ve AB Grup adında firmaları bulunan Gündüz, bu zamana kadar büyük başarılara imza atarak ulusal çapta onlarca ödül aldı.

29 Kasım 2022 Salı 13:28
ABDULLAH GÜNDÜZ ÖDÜLLERE DOYMUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Gündüz, aynı zamanda Güvenlik yöneticiliği dernek başkanlığı, uluslararası tesis yönetim derneği başkan yardımcılığı görevlerinde de bulunmaktadır. Yetiştirdiği özel güvenlik korumalarıyla Türkiye’nin en güvenilir güvenlik sertifikası veren AB Koruma Özel Güvenlik Firmasının sahibi Abdullah Gündüz, Türkiye’nin dört bir yanına yetiştirdiği güvenlik korumalarını gönderiyor. Kuruluşundan beri sayısız başarılara imza atan Gündüz, aldığı onlarca ödülle de başarını ve güvenirliğini kanıtlamıştır. Bizim en temel gayemiz bu vatana ve bu millette hizmettir diye Abdullah Gündüz, “AB Koruma Özel Güvenlik Firması ve AB Grup adında firmalarının kuruluşundan bu yana çok sayıda güvenlik personeli yetiştirdik. Onların yeteneklerini ve kabiliyetlerini ön planda tuttuk. Firmalarımızda özel olarak yetiştirdiğimiz personeller şu an da Türkiye’nin dört bir yanında çok büyük şirketlerde çalışmaktadırlar. Personellerimize verdiğimiz sertifikalar kişilerin azimle, çabayla ve çok çalışarak aldıkları sertifikalardır bunun için Türkiye’nin en güvenilir sertifikaları bizim tarafımızdan verilmektedir. Bu zamana kadar Türkiye geneli aldığımız onlarca ödülde bunun en güzel kanıtıdır” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gündüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SEVENLERİNİ SEVİNCE BOĞDU
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SEVENLERİNİ SEVİNCE BOĞDU
﻿“Sonbahar Rüzgarları”na Rec Rocero yorumu
﻿“Sonbahar Rüzgarları”na Rec Rocero yorumu
Sektörün Yıldızları programına anlamlı ödül
Sektörün Yıldızları programına anlamlı ödül
Murat Karabova’dan Bülent Ersoy’a şampanya jesti
Murat Karabova’dan Bülent Ersoy’a şampanya jesti
Karaca Asya Kayalar Dünya 2. Güzeli seçildi!
Karaca Asya Kayalar Dünya 2. Güzeli seçildi!
ÇAĞATAY BAĞSÜRER'den 2023 trendleri...
ÇAĞATAY BAĞSÜRER'den 2023 trendleri...
Ünlü mankenlerden Günseli Kato'ya tepki
Ünlü mankenlerden Günseli Kato'ya tepki
Oyuncu Burak Çelebi yapımcı oldu
Oyuncu Burak Çelebi yapımcı oldu
Maksim Gazetesi  2023 Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta?
Maksim Gazetesi  2023 Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول