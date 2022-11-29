ABDULLAH GÜNDÜZ ÖDÜLLERE DOYMUYOR

HABER: AZİZ KARATAŞ

Gündüz, aynı zamanda Güvenlik yöneticiliği dernek başkanlığı, uluslararası tesis yönetim derneği başkan yardımcılığı görevlerinde de bulunmaktadır. Yetiştirdiği özel güvenlik korumalarıyla Türkiye’nin en güvenilir güvenlik sertifikası veren AB Koruma Özel Güvenlik Firmasının sahibi Abdullah Gündüz, Türkiye’nin dört bir yanına yetiştirdiği güvenlik korumalarını gönderiyor. Kuruluşundan beri sayısız başarılara imza atan Gündüz, aldığı onlarca ödülle de başarını ve güvenirliğini kanıtlamıştır. Bizim en temel gayemiz bu vatana ve bu millette hizmettir diye Abdullah Gündüz, “AB Koruma Özel Güvenlik Firması ve AB Grup adında firmalarının kuruluşundan bu yana çok sayıda güvenlik personeli yetiştirdik. Onların yeteneklerini ve kabiliyetlerini ön planda tuttuk. Firmalarımızda özel olarak yetiştirdiğimiz personeller şu an da Türkiye’nin dört bir yanında çok büyük şirketlerde çalışmaktadırlar. Personellerimize verdiğimiz sertifikalar kişilerin azimle, çabayla ve çok çalışarak aldıkları sertifikalardır bunun için Türkiye’nin en güvenilir sertifikaları bizim tarafımızdan verilmektedir. Bu zamana kadar Türkiye geneli aldığımız onlarca ödülde bunun en güzel kanıtıdır” diye konuştu.