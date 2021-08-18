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90’lara büyük ilgi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:16
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90’lara büyük ilgi

Haber: Yaşar Şenyüz

“Şimdi 90'lar 2” albümü 1 numaraya Yerleşti

90’LARA BÜYÜK İLGİ

 

Türk pop müziğinin 90’lı yıllarına damgasını vuran 12 ünlü sanatçıyı bir araya getiren “Şimdi 90'lar 2” albümü iTunes’da 1 numaraya yerleşti.

 

90'lara büyük ilgi

Geçtiğimiz gün Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşan, prodüktörlüğünü Hakan Eren’in, müzik yönetmenliğini Metin Özülkü’nün yaptığı “Şimdi 90'lar 2” albümü büyük ilgi gördü. Albüm, yayınlandığı hafta iTunes’da 1 numaraya yerleşti. 

12 ünlü isim bir arada 12 ünlü isimden 12 sevilen şarkı

Merakla beklenen “Şimdi 90'lar 2” albümünde müzik hayatlarına 90'larda başlayan, üretmeye ve adlarından söz ettirmeye devam eden, bugünün starları Yonca Evcimik, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Hazal, Erdal Çelik, Jale, Boran, Uhde Seçil; birlikte yaptıkları üretimlerle, hayat verdikleri şarkılarla Türk Pop Müziği’nde çok önemli bir yere sahip olan Eda & Metin Özülkü ve Oya & Bora; 70’ler, 80’ler, 90’ların en göz alıcı yıldızlarından biri olan Seyyal Taner bir araya geldiler ve 90'lara damgasını vuran şarkılarını yeniden söylediler.

Şimdi 90'lar konserleri; 27 Ağustos’ta Mersin, 28 Ağustos’ta Adana Jolly Joker sahnesinde.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
90larŞimdi 90lar 2
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